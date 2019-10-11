الرياض تتزين بموسمها الترفيهي

رشيده المطيري(صدى):

انطلق مساء اليوم الجمعة الموافق ١١ أكتوبر موسم الرياض والذي يعتبر أعظم موسم ترفيهي في تاريخ الشرق الأوسط حيث اختلفت فيه الفعاليات واتجهت للترفيه العالمي وبأشياء جديدة ومهمة حيث الإنطلاق القوي والحضور الكبير من الداخل والخارج والجذب السياحي ليثبت أنه سيكون موسم إستثنائي بفعاليات متميزة.

وتعد الفعاليات التي ستقام في موسم الرياض والذي يستمر لأكثر من شهرين مميزة وحديثة على المنطقة مثل ألعاب ويندر لاند اللندنية وكذلك المسارح والفرق الموسيقية المختلفة من شتى دول العالم حيث سيلاقي اقبال كبير لجميع أفراد العائلة.

الجدير بالذكر أن هيئة الترفيه سخرت كافة امكاناتها بقيادة معالي المستشار تركي آلي الشيخ لإقامة موسم الرياض بما يليق بسمعة المملكة العربية السعودية ومكانتها.