تركي آل الشيخ يرد على فوضى معرض الصقور والصيد بـ « عصبية » (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ على فوضى معرض الصقور والصيد في إطار فعاليات موسم الرياض التي انطلقت أولى أيامه اليوم الجمعة.

وقال آل الشيخ بعد انتهاء أولى أيان معرض الصقور والصيد : أنا ذهبت بنفسي إلى معرض السلاح والصقور ولم أستطع الدخول بسبب الازدحام الشديد، لا تلوموننا، يمكن فيه ناس تتضايق من التنظيم والزحمة، فالمكان يستوعب في اللحظة 11 ألفا وفي اليوم 46 ألفا ومن يتواجدون خارج المعرض 150 ألفا، ومن تواجد داخل المعرض 70 ألفا

وأضاف: وش نقدر نسوي والعدد حتى اللحظة وصل لـ200 ألف في معرض السلاح والصقور وفي حفل bts لـ100 ألف

وأكد على أنه سيتعلم من الأخطاء التي وقعت بالطبع.

وأثارت فوضى معرض الصقور والصيد غضب العديد من الأهالي الذين طالبوا بمزيد من التنظيم.