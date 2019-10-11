الأردن تقبض على مشجعين بعد هتافاتهم المسيئة للكويت

طلال الغامدي(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على شخصين من الأشخاص الذين أطلقوا عبارات مسيئة ضد دولة الكويت خلال مباراة كرة قدم مع المنتخب الأردني.

وكشف المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أنه تم إلقاء القبض على شخصين من الأشخاص ممن قاموا بإطلاق عبارات مسيئة، وإنه بوشر التحقيق معهما تمهيدًا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعًا.

وكان رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز أكد على أن ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمع الأردن بالأشقاء في الكويت.

وأضاف عبر ” تويتر ” : تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات.

وكان أطلق مجموعة من المشجعين هتافات تمجد الرئيس صدام حسين وهو ما أثار غضب الشعب الكويتي.