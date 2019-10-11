أردوغان يتمسك بغزو سوريا.. والخزانة الأمريكية تتوعده بعقوبات كبيرة

دمشق(صدى):

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزاز المجتمع الدولي بإصراره، اليوم الجمعة ، على عدم توقف بلاده عن ضرب سوريا.

وأكد أردوغان على أن بلاده لن تُوقف العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنها.

وأضاف:لن نُوقف أبدًا تلك الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.. نتلقى تهديدات من كل حدبٍ وصوبٍ تقول أوقفوا هذا التقدم.

وعلى جانب أخر توعد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية الرئيس التركي؛ قائلا إن الرئيس دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة كبيرة جدًا على تركيا، بعد أن شنت هجومًا في شمال شرق سوريا، مضيفا أن البنوك تصلها إخطارات بذلك.

وأوضح منوتشين، أن أمريكا لا تطبق العقوبات في الوقت الراهن لكنها ستطبقها إذا اقتضت الضرورة.

وقال: نرسل إخطارات للمؤسسات المالية بأن عليها الحذر من عقوبات محتملة.

وأضاف: هذه عقوبات قوية جدا. نأمل ألّا نضطر لاستخدامها لكن بمقدورنا أن نصيب الاقتصاد التركي بالشلل إذا أردنا.