الأخضر يعاود تدريباته قبل التوجه إلى رام الله

نواف السالم(صدى):

عاد المنتخب الوطني الأول، مساء اليوم الجمعة؛ لتدريباته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بعد مباراته أمام سنغافورة.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة أمس أمام سنغافورة تمارين اعتيادية تحت إشراف المدير الفني رينارد.

واجتمع ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة مع اللاعبين قبل الحصة التدريبية ليقدم لهم التهنئة بالفوز.

وشارك سلمان الفرج في جزء من الحصة التدريبية في إطار برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق غدا في الثامنة مساءً إلى الأردن استعدادا للتوجه إلى رام الله.