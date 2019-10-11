جمعية السكر تنتخب مجلس ادارتها الجديد وتعمل على توعية المجتمع بخطورة مرض السكر

بدر الحارثي(صدى):

عقدت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، امس، اجتماعاً للتصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للأربع السنوات المقبلة بحسب النظام، بحضور (عدد 46 بالأصالة وعدد 9 بالإنابة) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وهم (72 عضواً)، وحضر الإجتماع مندوبي مركز التنمية الإجتماعية بالدمام.

وتم وضع قائمة بأسماء جميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة والمعتمدة من قبل وزارة الشئون الإجتماعية وتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (12) مرشحا.

واختيار اعضاء الجمعية العمومية اعضاء مجلس الادارة الجديد وهم: عبدالعزيز بن علي التركي (رئيساً لمجلس الادارة)، فيصل بن عبدالله فؤاد (نائباً للرئيس)، عبدالله بن خليفة الضبيب (أمين الصندوق)، وعضوية كلا من (يوسف بن علي المجدوعي، مساعد بن زامل الزامل، عبدالعزيز بن محمد التريكي، د. راشد بن عمر الجوير).

وقدم رئيس مجلس الادارة، عبد العزيز التركي، نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة لمجهوداتهم التي بذلوها في إنجاح وتطوير الجمعية وتحقيق أهدافها، داعياً لهم التوفيق والإستمرار في أعمالهم الخيرية، مرحباً بأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وبين التركي، بأن ما يميز المجلس الجديد هو الوجوه الشابة التي نطمح بأن يكون لهم دور في الارتقاء بما تقدمه “الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء” من برامج للمساعدة في توعية المجتمع والكادر الصحي والممارسين الصحيين، والعمل على بيان خطورة مرض السكري في استنزاف ميزانية الدولة، والعمل على الحد من تفشيه، مشيراً إلى أن الاجتماع أكد على أهمية مشاركة الأعضاء بمقترحاتهم لتطوير العمل، والاطلاع على الخطط والمصادقة عليها والاهتمام بالتواصل الدائم مع ادارة اللجنة وحضور اجتماعات المجلس.

وقد استعرض الاجتماع ميزانية الجمعية للعام 2018 ، وعرض الميزانية التقديرية للجمعية للعام 2019م، وعرض أهم إنجازات الجمعية لعام 2018م و عام 2019م ، والمصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي المنصرم والموازنة التقديرية للعام الحالي ومناقشتها، وتسليط الضوء على أهم المجالات التي تركز عليها الجمعية في برامجها وحققت أهداف هامة في توعية المجتمع، ثم تم بعد ذلك إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.