ورد الخال كانت على علاقة برجلين في وقت واحد وتعترف (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

اعترفت النجمة اللبنانية ورد الخال بأنها كانت مرتبطة بأحد الرجال وأعجبت بشخص أخر في فترة من حياتها.

وجاء هذا الاعتراف المثير عندما حلت ضيفة مع باسم ياخور في ” أكلناها ” ؛ حيث قالت إنها شعرت بالندم.

ولفتت إلى أنها لم تستمر مع الشخص الثاني؛ لأنها شعرت بأنه ليس شخص مناسب وأن ما تقوم به خطأ فتراجعت.

وأوضحت أن شريكها الأول سألها إذا كانت أُعجبت بأحد أخر إلا أنها كذبت عليه حينها.

وأكدت على أنها لم تستمر في علاقتها مع الأول ؛ حيث انفصلا بعد ذلك ولكن دون أن يعلم خيانتها له.