بعد صورها المثيرة مع صلاح.. ما لا تعرفه عن أليساندرا أمبروسيو

أميرة خالد(صدى):

أثار محمد صلاح نجم ليفربول جدلا بظهوره مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو على عى غلاف مجلة GQ حيث لم يعتاد جمهوره على ظهوره بهذا الشكل من قبل.

وكانت العارضة أليساندرا أمبروسيو صاحبة الـ 37 عاما حصلت على جائزة خاصة من المجلة وكان هذا سبب لقائها بالنجم المصري خلال حفل توزيع الجوائز.

ويوجد الكثير منا لا يعلم من هي أليساندرا أمبروسيو ، عارضة الأزياء الجميلة التي لفتت الأنظار إليها.

هي اليساندرا كورين ماريا أمبروسيو عارضة أزياء وُلدت يوم 11 أبريل العام 1981، ودرست في مجال الأزياء بالبرازيل، واختيرت في المسابقة النهائية، كعارضة وهي في الـ14 من عمرها وحقّقت شهرة كبيرة.

وشاركت في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية، منها دولتشي أند غابانا، وبالمين وأرماني أكستشاينغ، رالف لورين وكريستيان ديور وغيرهم.

كما أنها ذات أصول إيطالية وبولندية، وعندما بلغت عامها الثاني عشر بدأت دراسة مجال عروض الأزياء.

وخضعت أليساندرا لعملية جراحية تجميلية في أذنيها عانت إثرها من مضاعفات لعامين كاملين .

وارتبطت أليساندرا بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال جيمي مازور العام 2005 وأعلنت خطوبتهما العام 2008، وأنجبت منه طفلتها ” أنغا “ ، ثم أنجبت ابنها ليو العام 2012.