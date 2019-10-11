جامعة الأميرة نورة تهنئ الدكتورة حصة الشمري لفوزها بالجائزة التشجيعية للاتحاد العام للآثاريين العرب لعام 2019م

رشيدة المطيري(صدى):

تتقدم منسوبات جامعة نورة بالتهنئة للأستاذة الدكتورة حصة بنت عبيد الشمري أستاذ الآثار والحضارة الاسلامية بكلية الآداب لفوزها بجائزة الاتحاد التشجيعية لنشر الوعي الأثري لعام ٢٠١٩م.

سائلين الله لها العون والتوفيق .

وقد تشرف مجلس الاتحاد العام للآثاريين العرب في جلسته رقم (٣٢) الذي عقد يوم الخميس الموافق ٤ صفر ١٤٤١/ ٣ اكتوبر ٢٠١٩ باجماع الآراء على ترشيح الأستاذة الدكتورة حصة بنت عبيد الشمري أستاذ الأثار والحضارة الاسلامية بالفوز بجائزة الاتحاد التشجيعية لنشر الوعي الأثري لعام ٢٠١٩ تقديرا لجهودها العلمية المتميزة في مجال التراث الحضاري الاسلامي وما قدمته من بحوث قيمة اسفرت عن نتائج علمية جديدة ، وسيتم تكريمها ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني والعشرين للاتحاد العام للآثاريين العرب في ٢٢ ربيع الأول ١٤٤١ / ٩ نوفمبر ٢٠١٩ بمقر الاتحاد بالقاهرة .