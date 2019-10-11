توضيح لمنسوبي « التعليم » بشأن تسجيل المدد التأمينية بأثر رجعي

علي القحطاني(صدى):

طالبت المؤسسة العامة للتأمينات، منسوبي التعليم بالتقديم على المؤسسة قبل تاريخ 5/٥/١٤٤١هـ الموافق 31 /12/ 2019م.

وكشفت مصادر، أن المؤسسة أصدرت تعميمًا تطالب فيه منسوبي وزارة التعليم ممن لهم مدد اشتراك سابقة غير مسجلة بسرعة تقديم طلبات التسجيل قبل انتهاء المهلة الجديدة.

كما أكدت أنها لن تقبل أي طلب لإضافة مدة بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كان قد أصدر تعميمًا بتمديد مهلة تسجيل أي مدد بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرًا للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.