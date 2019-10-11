عادل الحربي(صدى):

أشعل حفل فرقة BTS الأجواء في أولى أيام فعاليات موسم الرياض الذي شهد توافد ضخم من قبل الجمهور؛ لمشاهدة الحفل في استاد الملك فهد.

وشهد اليوم الأول لـ فعاليات موسم الرياض بوجه عام توافد كبير على مختلف الفعاليات في أرجاء المملكة والتي كان أبرزها حفل فرقة BTS ومعرض الصقور والسلاح.

وشهدت كلا من حفل فرقة BTS ومعرض الصقور تدافعًا جماهيريًا كبيرًا لم يستطع الأمن الصناعي للحظات السيطرة عليه.

وكان أبرز ما مميز حفل الفرقة الكورية بالرياض هو الحضور النسائي اللافت منذ الصباح وقبل انطلاق الحفل بساعات رغم الأجواء الحارة .

فعاليات موسم الرياض.. حفل فرقة BTS يٌشعل الأجواء (فيديو)

أشعل حفل فرقة BTS الأجواء في أولى أيام فعاليات موسم الرياض الذي شهد توافد ضخم من قبل الجمهور؛ لمشاهدة الحفل في استاد الملك فهد.

وشهد اليوم الأول لـ فعاليات موسم الرياض بوجه عام توافد كبير على مختلف الفعاليات في أرجاء المملكة والتي كان أبرزها حفل فرقة BTS ومعرض الصقور والسلاح.

وشهدت كلا من حفل فرقة BTS ومعرض الصقور تدافعًا جماهيريًا كبيرًا لم يستطع الأمن الصناعي للحظات السيطرة عليه.

وكان أبرز ما مميز حفل الفرقة الكورية بالرياض هو الحضور النسائي اللافت منذ الصباح وقبل انطلاق الحفل بساعات رغم الأجواء الحارة .

وعلى جانب أخر توافد الجمهور بكثافة على معرض السلاح والصقور ما تسبب في بعض الإصابات الطفيفة جرّاء التداف.

ومن المرتقب أن تشهد فعاليات موسم الرياض المتبقية حضور كثيف أيضًا لما تتميز به الفعاليات من اختلاف وتميزز

ويشارك في فعاليات الرياض عدد كبير من نجوم الوطن العربي، خاصة نجوم مصر وعلى رأسهم يحيي الفخراني وأحمد عز وأحمد مكي.