هبوط اضطراري لطائرة في البحر بمصر

وكالات(صدى):

اضطرت طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، إلى الهبوط اضطراريا في البحر على بعد 65 ميلا شمال مدينة بورسعيد المصرية أثناء عودتها من أحد حفارات البترول.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن الطائرة كان على متنها 3 ركاب أجانب واثنان من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون خسائر في الأرواح.

وكشف أنه تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة وإسعافهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة.