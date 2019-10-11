بالصور.. مواصفات وأسعار بنتلي فلاينج سبير

لندن(صدى):

كشفت بنتلي عن حزمة بلاكلاين لفلاينج سبير، والذي منح العملاء خيار استبدال جزء كبير من القطع المصقولة على سطحها الخارجي بألوان غير مسبوقة، يتضمن ذلك كل شيء بدءً من شعار Flying B الأيقونية وريشات الرادياتور والشبك الأمامي وأطواق النوافذ الجانبية والصدامات الخلفية، والمصابيح الأمامية والخلفية ومقابض الأبواب ومنفذ العام، وغيرهم.

تتميز بنتلي فلاينج سبير بلاكلاين الجديدة أيضاً بجنوط قياس 21 بوصة ثلاثية بشكل قياسي، كما تتوفر مجموعة جنوط قياس 22 بوصة بشكل اختياري، ويمكن للعملاء الاختيار بين 17 لون خارجي قياسي، بالإضافة إلى 13 لون إضافي ممتد أثناء الإطلاق.

ويتم توفير القوة من خلال محرك W12 سعة 6.0 لتر من بنتلي والذي ينتج قوة 626 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بثمان سرعات، وهذا يجعل فلاينج سبير الجديدة قادرة على الوصول إلى سرعة 96 كلم/سا من حالة التوقف التام خلال 3.7 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 333 كلم/سا.

في حين أن سعر حزمة بلاكلاين الجديد لبنتلي فلاينج سبير هو 3,550 جنية استرليني في المملكة المتحدة و4,735 دولار في الولايات المتحدة أي ما يعادل 17,750 ريال سعودي قبل الضرائب.