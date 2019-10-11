بالصور.. الهلال يواصل تدريباته بمشاركة نواف العابد

ماجد محمد(صدى):

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته اليوم الجمعة، تحت قيادة المدير الفني رازفان لوشيسكو.

وأجرى اللاعبون تدريبات تفكيك العضلات، فيما خاض اللاعبون مناورة بمشاركة ” غوميز وجيوفينكو ” ، كما طبق الجهاز الفني تدريبات فنية

وواصل سالم الدوسري وعبدالله المعيوف ومحمد كنو، برنامجهم العلاجي، وكذلك شارك نواف العابد بالجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يؤدي مرانا لياقيا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 18 نقطة.