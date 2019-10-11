شاب يقتحم عرس حبيبته ويتوسل لعودتها إليه (فيديو)

بوغوتا(صدى):

اقتحم شاب في كولومبيا زفاف حبيبته بطريقة مثيرة للدهشة؛ حيث استوقف سيارة زفاف حبيبته في مدينة ميديلين؛ ليتوسّل إليها أن تعود إليه.

وتداول متابعون فيديو على الإنترنت لشاب يركب دراجة نارية يعترض سيارة زفاف، ومن ثم توسل للعروس الموجودة بالسيارة أن تعود إليه وتلغي الزفاف.

واتّضح أن تلك الفتاة هي حبيبته السابقة ولكنه أراد استرجاعها بعد فوات الأوان.

وكان رد فعل العروس عنيفًا؛ حيث دفعت الشاب بعيدًا عنها بعد أن قام بتقبيلها وسط صيحات من الجمهور الذي يتابع الموقف.

وتعاطف البعض مع الشاب بينما هاجمه أخرون؛ لعرقلته حياتها مع رجل أخر.