  • الجمعة 11

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. ورد الخال تنصح ستيفاني صليبا باعتزال التمثيل بسبب جمالها الطاغي

ورد الخال تنصح ستيفاني صليبا باعتزال التمثيل بسبب جمالها الطاغي

ورد الخال تنصح ستيفاني صليبا باعتزال التمثيل بسبب جمالها الطاغي
أميرة خالد(صدى):

صرحت الفنانة اللبنانية ورد الخال بعدد من التصريحات المثيرة للجدل خلال تواجدها في برنامج ” آكلناها “.

وسأل باسم ياخور ورد الخال كعادته سؤال مثير للجدل قائلا : من هي النجمة اللبنانية التي تقولين لها اكتفي بعرض الأزياء وابتعدي عن التمثيل.

وأجابت ورد الخال : ممثلة هي ستيفاني صليبا جمالها طاغي وحضورها في الأعمال جميل لكن يطغى عليه الشكل

وأعاد باسم ياخور السّؤال ثانية، فوجّهت ورد كلمة لصليبا: ” جربي بعد مرة إذا ما زبطت خلص “.

وقال باسم ياخور لستيفاني صليبا إنها ليست جميلة فقط كما قالت ورد الخال، بل ممثلة جيدة أيضًا، وقال: ” رح تصيري نجمة عظيمة بالتمثيل والشّكل “.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *