ورد الخال تنصح ستيفاني صليبا باعتزال التمثيل بسبب جمالها الطاغي

أميرة خالد(صدى):

صرحت الفنانة اللبنانية ورد الخال بعدد من التصريحات المثيرة للجدل خلال تواجدها في برنامج ” آكلناها “.

وسأل باسم ياخور ورد الخال كعادته سؤال مثير للجدل قائلا : من هي النجمة اللبنانية التي تقولين لها اكتفي بعرض الأزياء وابتعدي عن التمثيل.

وأجابت ورد الخال : ممثلة هي ستيفاني صليبا جمالها طاغي وحضورها في الأعمال جميل لكن يطغى عليه الشكل

وأعاد باسم ياخور السّؤال ثانية، فوجّهت ورد كلمة لصليبا: ” جربي بعد مرة إذا ما زبطت خلص “.

وقال باسم ياخور لستيفاني صليبا إنها ليست جميلة فقط كما قالت ورد الخال، بل ممثلة جيدة أيضًا، وقال: ” رح تصيري نجمة عظيمة بالتمثيل والشّكل “.