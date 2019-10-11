إقبال كاسح وتدافع في أول أيام معرض الصقور والسلاح(فيديو)

نايف السالم(صدى):

وثقت عدد من مقاطع الفيديوهات الإقبال الكاسح الذي شهده أول أيام انطلاق معرض الصقور والسلاح.

ومن المفترض أن يحق لكل مشترِ شراء 5 أسـلحة كحد أقصى و100 طلقة لكل سـلاح.

وعلى الرغم من التنظيم الجيد والاستعداد للحدث، إلا أن الإقبال الكثيف للحضور أدى إلى ظهور بعد مشاهد التدافع التي لم تنال إعجاب البعض، حيث طالب الأهالي بتنظيم أكثر من ذلك.

ويتيح يتيح المعرض للزوار فرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد، ويمكنهم مشاهدة تراث الجزيرة العربية العريق والتفاعل مع الآلاف من هواة الصيد .

فيما تضمنت الشروط أن يتعهد المشتري بامتلاك السلاح لهدف الاقتناء الشخصي وليس لأهداف تخالف القوانين، كما يتعهد المشتري بأنه قد قرأ جميع الشروط والأحكام ويوافق على الالتزام بها.