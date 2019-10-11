بالفيديو.. القحطاني : حبوب الرشاد خطر على الجنين والمرأة الحامل بالشهور الأولى
أوضح الدكتور علي القحطاني – رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الملك سعود ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” سيدتي ” ، أضرار حبوب الرشاد على صحة الجنين والمرأة خلال شهور الحمل الأولى .
وقال القحطاني ، إن حبوب الرشاد تمثل خطر على صحة الجنين والمرأة ، فاستخدامها يساعد على الولادة لهذا يجب عدم تناولها خلال مراحل الحمل الأولى لمنع حدوث مشاكل للحامل والجنين .
د. علي القحطاني – رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الملك سعود:
حبوب الرشاد تمثل خطر على صحة الجنين والمرأة خلال شهور الحمل الأولى #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/xeMC9nSFmN
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 11, 2019
اترك تعليقاً