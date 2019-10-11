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  3. بالفيديو.. القحطاني : حبوب الرشاد خطر على الجنين والمرأة الحامل بالشهور الأولى

بالفيديو.. القحطاني : حبوب الرشاد خطر على الجنين والمرأة الحامل بالشهور الأولى

بالفيديو.. القحطاني : حبوب الرشاد خطر على الجنين والمرأة الحامل بالشهور الأولى
أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور علي القحطاني – رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الملك سعود ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” سيدتي ” ، أضرار حبوب الرشاد على صحة الجنين والمرأة خلال شهور الحمل الأولى .

وقال القحطاني ، إن حبوب الرشاد تمثل خطر على صحة الجنين والمرأة ، فاستخدامها يساعد على الولادة لهذا يجب عدم تناولها خلال مراحل الحمل الأولى لمنع حدوث مشاكل للحامل والجنين .


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