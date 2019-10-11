بالفيديو.. تركي آل الشيخ يمازح متابعيه : ما في فعاليات لموسم الرياض تابعوني أنا 

علي القحطاني(صدى):

أعلن ناصر العودة أحد مسؤولي التنظيم في موسم الرياض ، في مقطع فيديو جمعه بتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تدشين آل الشيخ لحساب رسمي خاص بموسم الرياض على تطبيق سناب شات للتواصل مع الجماهير ونشر الجديد بخصوص الفعاليات من خلاله.

ومازح تركي آل الشيخ المتابعين خلال المقطع قائلاً “أنا موسم الرياض تابعوني.. ما فيه فعاليات كله كذب ” ، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر للعاملين على فعاليات الموسم مشيراً إلى قلبه قائلاً “أنتم هنا”.