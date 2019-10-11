حمدالله يضع الكرة في ملعب الجهاز الفني للمغرب

نواف السالم(صدى):

رد الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، على تصريحات المدرب المساعد لمنتخب بلاده والذي كذّبه فيها بشأن عدم اتصال جهاز المنتخب به للالتحاق المعسكر.

وأوضح حمدالله، أن سوء فهم بسيط حدث أثناء الاتصال الأخير مع مصطفى حجي المدرب المساعد، مؤكدًا أنه يرحب بالعودة إلى منتخب بلاده خلال الفترة القادمة إذا استدعوه من جديد.

كما وجه الاتهام للفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق للمنتخب المغربي، بأنه السبب في أزمته الأخيرة مع أسود الأطلس، إذ قال «لم أتمرد أبداً على منتخب بلادي، صحيح كانت هناك خلافات مع بعض اللاعبين لكنني تجاوزتها سريعاً، وبقت المشكلة الرئيسية مع الفرنسي رينارد».

وأكد أن المدرب الفرنسي، عامله بشكل سيء للغاية وغير احترافي، لذلك كان السبب الرئيسي وراء مغادرته معسكر منتخب المغرب قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.