بالفيديو.. ملاحقة ودهس الشرطة العراقية للمتظاهرين

بغداد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صباحاً لليوم العاشر من التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المدن ، يوضح طريقة تعامل قوات الأمن العراقية مع المتظاهرين .

وأظهر المقطع سيارة سوداء تسارع لدهس المعترضين في الشوارع، كما ظهر في نهايته 3 أشخاص يجتمعون لضرب أحد المتظاهرين بالعصي على رأسه وجسده قبل استسلامه لعدم قدرته على المقاومة.

وكانت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المدن المحيطة بها قد شهدت على مدار الأيام العشر الماضية تظاهرات عدة نادى المشاركون فيها بتطهير البلاد من الفساد – بحد وصفهم – والاستفادة من خيرات وثروات العراق.