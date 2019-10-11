تحذير من الأمطار الغزيرة على الباحة ومكة (فيديو)

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الباحة يشمل «المخواة، قلوة».

ونبّهت الأرصاد من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، تستمر حتى التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الهيئة تنبيهًا على مكة المكرمة يشمل «أضم – العاصمة المقدسة – العرضيات – ميسان».

ونبهت الأرصاد مكة المكرمة من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى التاسعة مساءًا.

من جانبه، حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتي العرضيات والقنفذة، مطالبًا بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية.