ليفربول في مأزق بعد إيقاف لاعبه بسبب هاري كين

نواف السالم(صدى):

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هارفي إيليوت لاعب ليفربول الصاعد 14 يومًا عن خوض جميع المباريات المحلية.

وجاء ذلك على خلفية تهكم اللاعب على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد، اليوم الجمعة، إن إيليوت (16 عامًا) اعترف بانتهاك اللوائح بعد أن قلد كين قائد المنتخب الإنجليزي في مقطع فيديو انتشر عبر سناب شات خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين تغلب ليفربول على توتنهام في مدريد.

ولفت الاتحاد في بيان إلى أ، الفيديو يشكل ”انتهاكًا صارخًا“ لقواعده؛ لأنه تضمن إشارة إلى إعاقة.

وكتب إيليوت بيان اعتذار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قال فيه: أريد تقديم اعتذاري من القلب عن أي إهانة تسبب بها مقطع الفيديو الخاص بي المنتشر.

وأضاف: الفيديو كان خاصًا وتم تصويره مع أصدقائي، ولم يكن مقصودًا به إهانة أي شخص، أريد التأكيد أنه لا يعبّر عني.