البنتاغون تنشر قوات إضافية في المملكة لتعزيز دفاعها

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، عن تخطيطها؛ لإرسال عدد كبير من القوات الإضافية والمعدات للسعودية، والتي تشمل دفاعات جوية وطائرات مقاتلة.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان: وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت، فضلًا عن منظومة ثاد الدفاعية.

ويأتي ذلك مترتبًا على هجمات 14 سبتمبر التي نالت من منشأتي النفط لأرامكو، حيث ألقت واشنطن والرياض مسؤولية هذه الهجمات على إيران.

وتابع البيان: أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية.