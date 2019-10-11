فرقة BTS في الرياض .. شاهد صراخ وهتافات حماسية في استاد الملك فهد

عادل الحربي(صدى):

تفصلنا دقائق عن انطلاق حفل فرقة BTS في الرياض الذي يترقبه عدد كبير من الجماهير في المملكة والذي يأتي في إطار فعاليات موسم الرياض.

وحضر عدد كبير من الجماهير لمشاهدة فرقة BTS في الرياض قبل انطلاق الحفل بساعات.

وحرص المتواجدون فيا لحفل على نقل الأجواء الداخلية في استاد الملك فهد قبل انطلاق حفل فرقة BTS في الرياض .

وأظهرت المقاطع انطفاء الأضواء وإشعال الجماهير بطاريات هواتفهم المحمولة وسط هتافات حماسية لأعضاء الفرقة الكورية الأمثر شعبية بالدخول.

ومن المنتظر أن ينطلق حفل الفرقة الكورية الجنوبية BTS في تمام السابعة والنصف بحضور جماهيري غفير ضمن أولى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وكان الجمهور في المملكة استقبل الفرقة الكورية استقبالا حافلا عند قدومهم إلى الرياض، وتزينت بعض المباني باللون البنفسجي الذي يرمز للفرقة .