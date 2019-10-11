اكتشف خداع أسرة زوجته له .. فاستغاث بقاضي الأسرة للخلاص منها

القاهرة(صدى):

تقدم زوج مصري بدعوى طلاق بإحدى محاكم الأسرة ضد زوجته ، عندما اكتشف أن أهل زوجته قاموا بخداعه بزيجته من نجلتهم وهى تعانى من مرض نفسى دون علمه.

وقال الزوج في تصريحات لصحف محلية ن أنه عندما خطب زوجته كان يشعر بسعادة غامرة، ومرت الأيام وجاءت ليلة العمر كما يقال وهو فى سعادة غامرة بتلك اللحظة المنشودة، تم الزفاف وانتهت الليلة، كانت جميلة كالحلم، ثم استيقظ صباح يوم زفافه ليجد زوجته تصرخ، وهى تقول أنت مين؟ فرد عليها فى دهشة أنا خالد زوجك، ولكنها ظلت تصرخ وطلبت أسرتها كى يأتوا إليها، وعندما دخلوا قالت الزوجة لوالدتها إنتى مين؟ فقامت شقيقتها بإعطائها مهدئًا، لترجع إلى حالتها الطبيعية.

وأكد الزوج ، أنه عندما رأى هذا المشهد أصيب بحالة من الذهول بما يحدث من حوله، ثم جلس والد زوجته وتحدث معه عن حالة الزوجة الصحية، وأنها مريضة نفسيًا، وأن الطبيب أخبره أنها عندما تتزوج وتبدأ حياة جديدة ستتحسن حالتها النفسية، فسأله كيف.. وكانت تتصرف بشكل طبيعى أثناء فترة الخطوبة؟ فصارحه بأنهم كانوا يعطونها مهدئًا أثناء زيارته ، حتى تبدو طبيعية ولا تصدر منها تصرفات تجعله يكتشف مرضها النفسى.

فتقبل الزوج الوضع عندما طلب منه والدها بأن يقف بجانب زوجته حتى يتم شفاؤها واستكمال دراستها ، ولكن مع الأيام أصبح لا يتحمل ذلك الوضع، وأخذ زوجته لأسرتها ، فقاموا بمحاولة الأستيلاء على اساس الشقة ، مٌبررين ذلك أن الأثاث من حق ابنتهم وكأنهم لم يخدعوني ، فتوجت إلى محكمة الأسرة وتقدمت بدعوى فسخ عقد الزواج مستندًا إلى أنني تعرضت لخديعة كبرى من أسرة زوجتي ودمرت حياتي دون رحمة منهم أو شفقة .