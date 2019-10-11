تحذير من « أمن الدولة » بشأن الإعلام (فيديو)

نايف السالم(صدى):

أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن الإعلام الرقمي يمكن أن يُستخدم للتضليل ونشر الشائعات.

وقالت في تصريح لها: «يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي (القوة الناعمة) للتضليل ونشر الشائعات، وأنه مثلما أن هناك جيوشًا نظامية فإن هناك جيوشًا رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام».

وأضافت: « غالبًا ما تكون الرسالة التي تصل كل واحد منا موجهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها ».