تحذير من « أمن الدولة » بشأن الإعلام (فيديو)
أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن الإعلام الرقمي يمكن أن يُستخدم للتضليل ونشر الشائعات.
وقالت في تصريح لها: «يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي (القوة الناعمة) للتضليل ونشر الشائعات، وأنه مثلما أن هناك جيوشًا نظامية فإن هناك جيوشًا رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام».
وأضافت: « غالبًا ما تكون الرسالة التي تصل كل واحد منا موجهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها ».
يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي(القوة الناعمة)للتضليل ونشر الشائعات. ومثلما أن هناك جيوشا نظامية فإن هناك جيوشا رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام. وغالبا ما تكون الرسالة التي تصل كل واحد منا موجهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها. pic.twitter.com/m3l7b1BuVT
— الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة (@ce_pss) October 11, 2019
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