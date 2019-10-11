همة شباب طويق في احتفالية لاكتشاف المواهب في مجالات مختلفة

صيتة العماش(صدى):

يقام يوم الاثنين 14 اكتوبر الاحتفال السنوي لفندق ا سكوت رافال العليا لموسم 2019م وقد وجهت الدعوة لعدد من الشخصيات دخل وخارج المملكة للمشاركة في هذا الاحتفال السنوي .

وقد جاء شعار هذا العام ( همة شباب طويق ) من اجل اكتشاف مواهب شابة في مجالات مختلفة و التعريف بتلك المواهب الشابة واتاحة الفرصة لها بالتعريف بمواهبها وابراز الابداعات وصقل المواهب وتحفيزهم لإنتاج افضل.

كما سيتم من خلال التواجد تبادل الخبرات بين الشباب ونقل الخبرات وايضاح دور القطاع الخاص كمسؤليةاجتماعية وتشجيع المؤسسات الناشئة للمشاركة وتنظيم المناسبات

وقد تم تشكيل لجان عدة لانجاح هذا المناسبة