أضرار لزيادة زيت المحرك وأخرى يسببها تأخر التغيير

برلين(صدى):

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني (TÜV) من قيادة السيارة، إذا تم ملء زيت المحرك بشكل زائد عن الحد سهواً؛ حيث قد يتسبب ذلك في إلحاق أضرار جسيمة بالمحرك ، حيث قد ينتج عن الزيادة رغوة، وهو ما يؤثر بالسلب على كفاءة الزيت في تقليل عملية الاحتكاك بين أجزاء المحرك، ما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى حدوث أضرار بالغة في المحرك.

وأشارت الهيئة الألمانية إلى أن الأضرار الناتجة عن زيادة مستوى زيت المحرك تفوق الأضرار الناتجة عن انخفاضه بشدة، ولذلك ينبغي عند إعادة ملء زيت المحرك عدم الاعتماد على طرق تقليدية غير دقيقة كقياس كمية الزيت المطلوبة بمعصم اليد أو بمجرد النظر.

وتنصح الهيئة بمراجعة دليل الاستعمال الخاص بالسيارة والذي يشتمل على معلومات تغيير زيت المحرك وكميته، وغالباً ما تُقدر كمية الزيت الدقيقة بين العلامتين بواحد لتر. وبدلاً من ذلك، يمكن إضافة الزيت على دفعات بمقدار 100 ملليلتر في كل مرة وتكرار فحص مستوى الزيت عن طريق عصا القياس حتى يصل الزيت إلى المستوى المطلوب والمحدد بالعلامة MAX.

وأضافت الهيئة ، كما أن زيادة معدل الزيت مضره فان تأخر تغيير الزيت مضر جدا ويترتب عليه : ” ثقل محرك السيارة – تهريب الزيت – فقدان زيت المحرك لأهم خصائصه الفعالة ” .