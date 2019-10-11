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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

شاهد.. تكسير وسرقة مجمع تجاري بخميس مشيط أثناء صلاة الجمعة

شاهد.. تكسير وسرقة مجمع تجاري بخميس مشيط أثناء صلاة الجمعة
محمد بن طحيطح(صدى):

وقع اليوم الجمعة، حادث هجوم على مجمع تجاري بمحافظة خميس مشيط، وسرقة جميع ما به من أموال أثناء صلاة الجمعة.

وباشرت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، الحادث الذي وقع على طريق المية بالمحافظة، حيث تعرض المحل التجاري لتكسير الباب الخارجي من قبل الجناة وسرقة جميع ما به من أموال قبل أن يلوذوا بالفرار.

ورصدت كاميرات المراقبة، الجاني وهو يهشم الزجاج الخارجي للمحل وبانتظاره الجاني الآخر بالسيارة قبل أن يلوذا بالفرار بعد سرقتهم الأموال، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة للقبض عليهما.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 46 دقيقة

نكرر ونكرر من أمن العقوبة أساء الأدب

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