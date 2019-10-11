نابولي يضع شرطًا جزائيًا في عقد لاعبه لحمايته من كبار أوروبا

نواف السالم(صدى):

قدم أن أوريليو دي لورينتيس رئيس فريق نابولي عرضًا جديدًا لنجمه الإسباني الشاب فابيان رويز.

وقالت تقارير إعلامية إيطالية إن ذلك يأتي؛ لتمديد عقده ولحمايته من أطماع الفرق الكبرى في أوروبا

وتضع عدد من الأندية الكبرى على رأسها برشلونة والريال أعينهم على اللاعب البالغ من العمر 23 عاما؛ بعد تألقه في أمم أوروبا تحث 21 سنة التي أقيمت في إيطاليا وتوج بلقبها المنتخب الإسباني كما اختير فابيان رويز أفضل لاعب في البطولة.

وحاول ريال مدريد وبرشلونة التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي لكنهما فشلا .

واقترح رئيس نابولي على ممثلي اللاعب تمديد عقده وزيادة أجرة ووضع شرط جزائي في عقده للفرق غير الإيطالية يبلغ 120 مليون يورو لحمايته من أطماع الكبار.

وحسب الصحيفة فممثلي اللاعب بدؤوا المفاوضات مع إدارة نابولي لتمديد العقد المنتهي صيف 2023 مع زيادة راتب اللاعب البالغ حاليًا 2 مليون يورو.

ويسعى نابولي لحماية اللاعب من الفرق الأوروبية الكبرى ولذلك طلب وضع شرط جزائي في عقده للفرق خارج إيطاليا يبلغ 120 مليون يورو لحماية حقوقه في حال تمكن فريق من إقناع اللاعب أو رغب في الرحيل.

ولا يعتبر الشرط الجزائي ضروريًا في عقود اللاعبين في إيطاليا لكن عدة فرق تضع شروطًا جزائية في عقود لاعبيها كي لا يرحلوا بمبلغ قليل أو يكون بمثابة مبلغ لبداية المفاوضات حول رحيلهم.