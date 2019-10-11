إيقاف مسؤول في الاتحاد الآسيوي 5 سنوات لتحرشه بلاعبات أفغانستان

نواف السالم(صدى):

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، إيقاف سيد آغا زادة الأمين العام السابق للاتحاد الأفغاني للعبة لمدة خمس سنوات مع تغريمه بعد أن أدانته لجنة القيم بارتكاب انتهاكات تتعلق بالتحرش بلاعبات.

وقال الفيفا في بيان له : التحقيق تم بعد النظر في شكاوى قدمتها عدة لاعبات أفغانيات ضد كرم الدين كريم الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني الذي عوقب بالإيقاف مدى الحياة في يونيو الماضي.

وتناولت شكاوى اللاعبات حالات تحرش جنسي وقعت بين عامي 2013 و2018 .

وجاء بيان الفيفا كالتالي: وجدت لجنة القيم أن السيد آغا زادة كان على دراية بهذه الانتهاكات وكان عليه الإبلاغ عنها والتصدي لها وفقًا لميثاق أخلاقيات الفيفا، وبناء عليه وجدت اللجنة القضائية أن السيد آغا زادة انتهك ميثاق أخلاقيات الفيفا وعاقبته بالإيقاف لخمس سنوات كما فرضت عليه غرامة قيمتها عشرة آلاف فرنك سويسري (10 آلاف دولار) “ .

وقال الفيفا إنه أبلغ آغا زادة بالقرار اليوم الجمعة على أن يتم حرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على المستوى المحلي أو الدولي بأثر فوري.

وأيد الاتحاد الآسيوي للعبة القرار في بيان موجز لكنه امتنع عن التعليق.