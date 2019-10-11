بالفيديو.. رضوى الشربيني تحذر المطلقات من الوقوع في الحب

القاهرة(صدى):

ردت الإعلامية رضوى الشربيني، على رسالة وصلت لها في برنامجها “هي وبس” المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” من إحدى متابعيها، كشفت فيها عن تجربة عاطفية لها مع رجل متزوج.

وقالت السيدة المطلقة، في رسالتها إلى “الشربيني”، إنها تعلقت بحب رجل متزوج وظلت معه لفترة، وفوجئت بأنه يخونها مع امرأة ثالثة يحبها.

وأضافت السيدة، في الرسالة: “أنا حبيت واحد متجوز وكل أقواله بتقول إنه بيحبني لكن كل أفعاله بتقول لا وكل شوية يقولي عيالي والست مالهاش ذنب وكان كل شوية يسبني وأدعي ربنا إنه يفضل ويستمر في حياتي لأني فعلا حبيته وفجأة اكتشفت إنه بيخوني مع واحدة تالتة خالص وغضبت وعيطت وبهدلت الدنيا وسيبته وقررت إنها تكون آخر مرة وأنا ندمانة إني حبيته وعلى الحاجات الحلوة اللي كانت ما بينا”.

ووصفت رضوى الشربيني السيدة المطلقة بأنها “جاني ومجني عليها وأنتي كدبتي صدقه وصدقتي كذبه”، مؤكدة أنه كان كاذبا حينما صرح لها بحبه وأنها مجني عليها نظرًا لأنها تحتاج للحب ولشريك الحياة وضحية للمشاعر ، وحذرت رضوى المطلقات من الدخول في علاقة حب مع رجال متزوجين .