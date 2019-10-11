بالصور.. ضبط مليون منتج طبي مخالف وإغلاق 8 منشآت في « الشرقية »

عادل الحربي(صدى):

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة تفتيشية مؤخراً للتأكد من سلامة الأدوية ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في الصيدليات بالأحساء والدمام والخبر وحفر الباطن.

وضبط مفتشو الهيئة نحو مليون منتج طبي مخالف وأغلقوا 8 منشآت تخزّن منتجات طبية في ظروف مخالفة لاشتراطات التخزين.

وتأتي الحملات التفتيشية ضمن إجراءات الهيئة لضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتعزيزاً للصحة العامة بالمملكة بالتعاون مع شركاء الغذاء والدواء.