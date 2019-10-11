الإعلان عن فرص الدراسة في سنغافورة لمرشحي « وكالة الابتعاث »

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الملحقية الثقافية في جمهورية سنغافورة، عن توفر فرص للدراسة وذلك للمرشحين من قبل وكالة الوزارة للابتعاث.

وأوضحت أن الشروط الاكاديمية، هي:

الملحقية مستعدة لمساعدة المرشحين للابتعاث من قبل وكالة الوزاره للابتعاث أو الجامعات الحكومية في عملية الحصول على قبول أكاديمي.

فرص القبول متاحة للمرشحين المستوفين لشروط القبول (مستوى اللغة الإنجليزية واختبار معياري للدراسات العليا GMAT / GRE لبعض البرامج) بالمفاضلة.

في حالة الحاجة إلى معلومات كاملة لأي برنامج، يتم التواصل مع الملحقية وتحديد البرامج المطلوبة ليتم تزويد الجهة بالمعلومات الكاملة عنها (شروط القبول، موعد التقديم وبداية الدراسة، مواصفات البرنامج، الرسوم الدراسية).

بالنسبة للمرشحين الذين لم يستوفوا شرط اللغة والاختبار المعياري، سيتم إيجاد قبول لهم لدراسة برامج اللغة والبرامج التأهيلية لدى المعاهد الموصى بها من قبل الملحقية.

الوثائق المطلوبة للترشيح: 1) الهوية الوطنية، 2) جواز السفر، 3) السيرة الذاتية، 4) الوثائق الأكاديمية (الشهادات وكشوف الدرجات)، 5) خطاب من المرشح يوضح فيه الغرض من الدراسة والرؤية والطموحات الشخصية، 6) التوصيات الأكاديمية / المهنية / شهادات الخبرة.

ترحب الملحقية بطلبات الحصول على قبول في تخصصات غير مدرجة في القائمة ليتم التباحث عن الفرص مع الجامعات السنغافورية.

ترحب الملحقية أيضا بطلبات المساعدة من الطلاب الراغبين في الدراسة على حسابهم الخاص.

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