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احترموا شيخ النوادي.. أنباء مفاوضات الهلال مع الحمدان تُغضب « النوفل »

احترموا شيخ النوادي.. أنباء مفاوضات الهلال مع الحمدان تُغضب « النوفل »
نواف السالم(صدى):

قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل إنه لا صحة لما يتردد حول مفاوضات الهلال والنصر مع نجم الشباب الدولي عبدالله الحمدان.

وغرد عبر ” تويتر ” قائلا: عبدالله الحمدان تبقى في عقده موسمين، ولا صحة لخروجه أو وجود رغبه بخروجه ” .

وأضاف: ” احترموا شيخ النوادي واحترموا لاعب لديه مشاركة وطنية ” .

وانتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية حول سعي الهلال والنصر والأهلي للتعاقد مع الحمدان؛ على خلفية مستوياته الرائعة التي يقدمها بداية من الموسم الجاري.


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