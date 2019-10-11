احترموا شيخ النوادي.. أنباء مفاوضات الهلال مع الحمدان تُغضب « النوفل »
قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل إنه لا صحة لما يتردد حول مفاوضات الهلال والنصر مع نجم الشباب الدولي عبدالله الحمدان.
وغرد عبر ” تويتر ” قائلا: عبدالله الحمدان تبقى في عقده موسمين، ولا صحة لخروجه أو وجود رغبه بخروجه ” .
وأضاف: ” احترموا شيخ النوادي واحترموا لاعب لديه مشاركة وطنية ” .
وانتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية حول سعي الهلال والنصر والأهلي للتعاقد مع الحمدان؛ على خلفية مستوياته الرائعة التي يقدمها بداية من الموسم الجاري.
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