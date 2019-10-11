عمالة مخالفة في جدة تعتدي بوحشية على مواطن (فيديو)
وثق فيديو لحظة اعتداء عمالة مخالفة في جدة على مواطن بطريقة وحشية في أحد الشوارع.
وأظهر الفيديو هجوم عمالة مخالفة في جدة على المواطن؛ بسبب أنه يبيع في نفس الموقع الذي يبيعون فيه.
وتفاعل الأهالي مع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل سريع؛ حيث طالب الأهالي بسرعة ضبط هذه العمالة وإجراء اللازم حيالها.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 4 ساعات
البلد بلد ابونا والأجانب طردونا
لو كانو ببلد اخر والله لن يتفلت منهم سربوت
لأنهم سيدعسون دعس الوجية الذليلة
اغرتهم طيبة قلوبنا حاربونا في رزقنا اين يكن
وتطاولو علينا ماعاد إلا هية
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4595 ] نشر منذ 4 ساعات
يجب ان يلتفت للأجانب خصوصا الافارقة تمادوا ومنهم من
يحمل اسلحة معة ولا عندة مشكلة في استخدامها وقصص
الحبوش كثيرة
فيصل[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 3 ساعات
احد شاف وحشيه
يقول لي
ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
يا اخوان انا اكثر واحد يتكلم على العمالة السائبة وترحيلها
لاكن لابد بأن نكون منصفين وصادقين وين الضرب الوحشي اين هو على مين تلعب ولا بس تعالو ادخل وقرا الخبر
لا حول ولا قوة إلا بالله