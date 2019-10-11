عمالة مخالفة في جدة تعتدي بوحشية على مواطن (فيديو)

نايف السالم(صدى):

وثق فيديو لحظة اعتداء عمالة مخالفة في جدة على مواطن بطريقة وحشية في أحد الشوارع.

وأظهر الفيديو هجوم عمالة مخالفة في جدة على المواطن؛ بسبب أنه يبيع في نفس الموقع الذي يبيعون فيه.

وتفاعل الأهالي مع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل سريع؛ حيث طالب الأهالي بسرعة ضبط هذه العمالة وإجراء اللازم حيالها.