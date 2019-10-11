معلومات مثيرة عن فرقة BTS قبل انطلاق حفلها بالرياض

أميرة خالد(صدى):

ترقب منقطع النظير لـ حفل فرقة BTS في إطار فعاليات موسم الرياض سيطر على الساحة منذ إعلان قدومهم وحتى اليوم.

لا يعرف الكثير منا أبرز المعلومات حول فرقة BTS الكورية، وكيف تكونت ومتى بدأت.

ونرصد في السطور التالية قبل ساعات من انطلاق حفل فرقة BTS في فعاليات موسم الرياض أبرز المعلومات حولها.

كان انطلاقها فعليًا في عام 2013 بسيول ، وهي مكونة من 7 فتيان ، ويطلق عليها أيضا Bangtan Boys .

استمر اسمها Bangtan Sonyeondan حتى عام 2017، عندما أعلنوا تغيير اسمهم إلي BTS وهي اختصار لكلمة Beyond The Scene وهي تعني ما وراء الكواليس.

كانت بداية الفرقة كفرقة هيب هوب إلا أنها انطلقت لتشمل عدة أنماط مختلفة من الموسيقى، وغالباً ما تركز كلمات أغنياتهم على التعليقات الشخصية والاجتماعية ، ومشاكل الشباب في سن المراهقة.

كان أول ألبومات الفرقة الكورية بعنوان 2 cool 4 skool عام 2013.

في عام 2018 حققت رقما قياسيا صعبا بعد أن أصبح فيديو أغنيتها IDOL هو الأسرع مشاهدة على الإطلاق عبر تاريخ اليوتيوب، أي الأكثر مشاهدة في أقل وقت، حيث حقق نحو 45 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال 24 ساعة.