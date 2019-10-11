هدف: الشهادة وحدها لا تكفي للتوظيف

علي القحطاني(صدى):

كشف مدير عام صندوق تنمية الموادر البشرية « هدف » ، الدكتور محمد بن أحمد السديري، أن الشهادة وحدها لا تؤهل الشخص إلى الوظيفة، وإنما مهاراته.

وقال في تصريحات تليفزيونية: « ليس كل شهادة تؤهلك، فسوق العمل يحتاج إلى مهارات وليس شهادات وهناك فجوة بين الطلب والعرض.. دورنا الرئيسي في هدف هو المساعدة والمساهمة لأي مواطن أو مواطنة بحاجة إلى عمل في القطاع الخاص وتأهيلهم لسوق العمل من حيث التدريب والدعم من خلال إيجاد قناة موحدة تساعد الجميع للحصول على فرص متساوية لرفع مساهمة القوى الوطنية في القطاع الخاص لتكون قوى فاعلة في التنمية » .

وأضاف: « المرأة شريك في التنمية الاقتصادية وعنصر أساسي من رأس المال البشري، وأن النساء السعوديات شاركن في مجالات مختلفة وهن كفاءات لا ينقصهن أي شيء ومساويات للرجل في كل شيء، منوهاً إلى أن الصندوق قدم برامج ممكنة للمرأة مثل برنامج قرة ووصول » .

كما اعتذر « السديري » للأخوات الموجودات في المناطق الطرفية لعدم وصول الخدمة لهن بسبب مشاكل تقنية ووعد بالعمل على حلها.

واستطرد: « صندوق الموارد وظيفته التأهيل وليس التوظيف، لأن توليد الوظائف مسؤولية عدة جهات على رأسها الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تأثير الاقتصاد العالمي على سوق العمل » .