باحثون: خفض راتب الموظف يزيد من خطر إصابته بأمراض القلب

أميرة خالد (صدى):

أجرى باحثون دراسة بحثية ، عن أرتباط أمراض القلب بزيادة أو أنخفاض الراتب ، مؤكدين ، أن زيادة الراتب للموظف تحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية، فيما يؤدي خفضه إلى ارتفاع خطر الإصابة بهذه الأمراض.

وأوضح الفريق البحثي أن الدراسة شملت نحو 9 آلاف مشارك من أربعة مجالات عمل مختلفة في الولايات المتحدة، وقام الفريق بتتبعهم على مدى 17 عاماً في المتوسط، ووجد أن أولئك الذين ارتفعت رواتبهم انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد عن 14%، وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض خطر الإصابة بقصور القلب.

أما المشاركون الذين انخفض دخلهم زاد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، لأن انخفاض الدخل يؤدي إلى اتباع نظام غذائي سيئ، مثل تناول المزيد من الأطعمة الرخيصة المصنعة والمليئة بالدهون والسكر، وبالتالي هذا ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض الرواتب يؤدي أيضا إلى التوتر والقلق، والذي يرتبط بدوره بالتدخين وتعاطي الكحول، كما أنه قد يسبب الاكتئاب، الذي يزيد بدوره من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.