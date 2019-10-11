بعد إيقافه عن الظهور إعلاميًا.. يوسف خميس: سهل تكون وقح (فيديو)

نواف السالم(صدى):

هاجم اللاعب الدولي السابق يوسف خميس ، الإعلام الرياضي في المملكة؛ لافتا إلى أنه لا يوجد أدبًا للحوار حاليا.

وقال في مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إنه من السهل أن تكون وقحاً لكن من الصعب أن تكون مؤدباً .

ولفت إلى أنه يزهد في الظهور الإعلامي ولا يرغب في المشاركة في هذه الحوارات التي تشهدها البرامج الرياضية، التي ينعدم فيها أدب الحوار .