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  3. بعد إيقافه عن الظهور إعلاميًا.. يوسف خميس: سهل تكون وقح (فيديو)

بعد إيقافه عن الظهور إعلاميًا.. يوسف خميس: سهل تكون وقح (فيديو)

بعد إيقافه عن الظهور إعلاميًا.. يوسف خميس: سهل تكون وقح (فيديو)
نواف السالم(صدى):

هاجم اللاعب الدولي السابق يوسف خميس ، الإعلام الرياضي في المملكة؛ لافتا إلى أنه لا يوجد أدبًا للحوار حاليا.

وقال في مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إنه من السهل أن تكون وقحاً لكن من الصعب أن تكون مؤدباً .

ولفت إلى أنه يزهد في الظهور الإعلامي ولا يرغب في المشاركة في هذه الحوارات التي تشهدها البرامج الرياضية، التي ينعدم فيها أدب الحوار .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 26 دقيقة

بارك الله فيك انت من اخر جيل الطيبين

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