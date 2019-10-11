بعد إيقافه عن الظهور إعلاميًا.. يوسف خميس: سهل تكون وقح (فيديو)
هاجم اللاعب الدولي السابق يوسف خميس ، الإعلام الرياضي في المملكة؛ لافتا إلى أنه لا يوجد أدبًا للحوار حاليا.
وقال في مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إنه من السهل أن تكون وقحاً لكن من الصعب أن تكون مؤدباً .
ولفت إلى أنه يزهد في الظهور الإعلامي ولا يرغب في المشاركة في هذه الحوارات التي تشهدها البرامج الرياضية، التي ينعدم فيها أدب الحوار .
نجم الكرة #السعودية السابق #يوسف_خميس لقناة #الإخبارية : #الهيئة_العامة_للرياضة هي التي أبعدتني عن الظهور الإعلامي … ومن السهل أن تكون #وقح لكن من الصعب أن تكون #مؤدب . pic.twitter.com/icHHvsi7BM
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 10, 2019
ابو حرب[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 26 دقيقة
بارك الله فيك انت من اخر جيل الطيبين