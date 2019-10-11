خطة بين راكيتيتش وإنتر ميلان للهروب من جحيم برشلونة

نواف السالم(صدى):

يبدو أن اللاعب إيفان راكيتيتش بدأ يعاني من جحيم دكة برشلونة الذي وقع فيه خلال الفترة الأخيرة.

ولكن يضع اللاعب أماله على إنتر ميلان الذي يستعد للحصول عليه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال تقرير لصحيفة توتو سبورت الإيطالية، إن إنتر وضع خطة محكمة من أجل مساعدة إيفان راكيتيتش على الهروب إلى نجم في صفوف الأفاعي، في مشروع النادي الإيطالي الجديد نحو العودة إلى منصات التتويج.

ويميل أنطونيو كونتي للتعاقد مع اللاعب الكرواتي الذي سيضيف المزيد من الجودة والعمق، في قائمة الفريق، خاصة مع أزمة الإصابات التي ضرب خط وسط إنتر.

وكان إنتر قريبًا من التعاقد مع راكيتيتش في الصيف الماضي، و وافق برشلونة على إتمام الصفقة، مقابل الحصول على 40 مليون يورو، وهو ما رفضته إدارة النادي الإيطالي بحجة المغالاة.

واتفق إنتر واللاعب الكرواتي، على تأجيل التعاقد مؤقتًا، حتى يوافق برشلونة على تخفيض المبلغ في يناير القادم، خاصة مع الخلافات التي نشبت بين اللاعب وإداراة النادي الكاتالوني، والمتعلقة بقلة مشاركاته.