تكذيب للرواية الإيرانية بشأن ناقلة النفط.. ونوايا خبيثة ورائها (فيديو)

نايف السالم(صدى):

بعد حادثة حريق ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، كشفت إيران أن صاروخين استهدفا الناقلة وأدى إلى إحراقها.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إعلامية كذب الرواية الإيرانية، مؤكدة أن استهداف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر كانت تهدف إلى إعطاء دفعة لأسعار النفط.

وأوضحت أن الصور التي التقطتها « ناسا » لم يُشاهد من خلالها أي دخان أو حريق أو تسرب نفطي، أو عملية إنقاذ للناقلة، وإنما كانت الناقلة الإيرانية تسير بسرعة طبيعية.

يشار إلى أن أسعار النفط قد قفزت بنسبة 2% اليوم الجمعة، بعد أن حريق الناقلة نفط مملوكة، مما يثير احتمال تعطل الإمدادات من منطقة منتجة مهمة.