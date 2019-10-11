توافد الحشود على حفل فرقة BTS باستاد الملك فهد (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

بدأت الجماهير في التوافد المبكر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض؛ استعدادَا لحضور حفل فرقة ” بي تي أس ” الكورية.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة تزاحم الجماهير من أجل محاولة دخول الاستاد مبكراً قبل بدء الحفل بأكثر من خمس ساعات.

وينطلق الحفل في تمام السابعة والنصف بتوقيت المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستقبلت الجماهير أمس فرقة البوب الكوري BTS فور وصولها لمطار الملك خالد بالرياض وسط استعدادات أمنية مشددة.