السبب وراء تسمم 13 طالبة بإحدى مدارس المذنب في القصيم 

سالم المطيري(صدى):

أجرت هيئة الرقابة والتحقيق تحقيقات أولية، حول حادِثة إصابة 13 طالبة، أمس الخميس بإحدى مدارس محافظة المذنب بمنطقة القصيم بتسمم غذائي، موضحة أن الطالبات جلبن الطعام من خارج المدرسة وليس من مقصفها.

وتبين أن المدرسة كانت تقيم يوم أمس الخميس فعالية يوم مفتوح، وبعض الطالبات جلبن طعاماً من خارج المدرسة، مما يوضح أن مصدر الطعام المتسبب في التسمم ليس مقصف المدرسة.

وكانت صحة القصيم تلقت بلاغاً عن وجود 13 حالة تسمم في مدرسة متوسطة للبنات بمحافظة المذنب، ففعّلت حالة الطوارئ ودعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات.