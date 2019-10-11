رجل يساوم «قاصر» ويحاول تقبيلها مقابل قارورة ماء

دبي(صدى):

قام ” وافد ” آسيوي بـ دبي بمحاولة تقبيل ” قاصر ” تبلغ من العمر ١٤ عامًا، حيث عرض عليها توصيل المياه للمنزل والتنازل عن ثمن قارورة مياه مقابل ” قبلة ” منها.

وتفصيلآ، قالت الضحية: ” أصر الرجل على وضع إحدى قارورة المياه في الثلاجة المخصصة لها، ثم طلب مني كأسًا من الماء، فأحضرته له وفوجئت به يمسك يدها ويقبلها، فسحبت يدها بسرعة ” .

وأوضحت ” الفتاة ” أنه أخبرها بأن والديها لم يدفعا قيمة المياه المستحقة عليهما للشركة، وألمح لها بأنه سوف يدفع المبلغ مقابل تقبيله، فصرخت وغادرت الشقة ثم اتصلت بوالدتها.

وأفاد المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بتقبيل يد المجني عليها ومسح على خدها وعرض عليها مبلغ 100 درهم لكنها رفضت.