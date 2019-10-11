بالصور.. ” البيئة ” تزيل الأشجار الأمريكية القاتلة بالليث

عادل الحربي(صدى):

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، بإزالة أشجار المسكيت في محيط المزلقان والتي ثبت عدم الاستفادة منها.

وأوضحت وزارة البيئة أن شجرة ” المسكيت ” الأمريكية تستهلك كميات كبيرة من المياه السطحية، إذ تصل جذورها إلى 50 مترًا في باطن الأرض، وهو ما يسبب الجفاف، كما أبدى الأهالي استياءهم من هذه الشجرة.

وأوضحت أن هذا النبات منافس، قاتلٌ لكل أنواع الغطاء النباتي وقد يكون الضرر الذي يسببه النبات في سرعة انتشاره واستعصائه على المكافحة، ناشئًا عن قدرته الكبيرة على الاستئثار بالمياه في التربة بصورة تفوق معظم أنواع النباتات الأخرى.