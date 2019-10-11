بمناسبة اليوم العالمي للطفلة.. النيابة العامة تنشر إنفوجرافيك للتعريف بحقوقها
أكدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها.
ونشرت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” انفوجرافيك للتعريف بحقوق ” الطفلة ” ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفلة.
حيث يهدف نظام حماية الطفل إلى ما يأتي:
١ – التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفلة وتحميها من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
٢ – حماية الطفلة من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد تتعرض لها في البيئة المحيطة بها ” المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها ” .
سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفلة، أو سلطة أو مسؤولية أو له بها علاقة بأي شكل كان أو من غيره.
٣ – ضمان حقوق الطفلة التي تتعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة لها.
٤ – نشر الوعي بحقوق الطفلة
وتعريفها بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايتها من الإيذاء والإهمال.
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