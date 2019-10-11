بمناسبة اليوم العالمي للطفلة.. النيابة العامة تنشر إنفوجرافيك للتعريف بحقوقها

عادل الحربي(صدى):

أكدت النيابة العامة أن الطفلة في المملكة تحظى بعناية فائقة على جميع الأصعدة، وتتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها.

ونشرت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” انفوجرافيك للتعريف بحقوق ” الطفلة ” ، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفلة.

حيث يهدف نظام حماية الطفل إلى ما يأتي:

١ – التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفلة وتحميها من كل أشكال الإيذاء والإهمال.

٢ – حماية الطفلة من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد تتعرض لها في البيئة المحيطة بها ” المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها ” .

سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفلة، أو سلطة أو مسؤولية أو له بها علاقة بأي شكل كان أو من غيره.

٣ – ضمان حقوق الطفلة التي تتعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة لها.

٤ – نشر الوعي بحقوق الطفلة

وتعريفها بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايتها من الإيذاء والإهمال.