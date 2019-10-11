«الجوازات» تحذر.. 4 عقوبات رادعة للمنشآت المخالفة بتشغيل المتسللين
حذرت المديرية العامة للجوزات من توقيع العقوبة النظامية على المنشآت التي تخالف النظام بتشغيل المتسللين .
وأكدت “الجوازات ” في بيان لها اليوم الجمعة ، أن عقوبة تلك المنشآت تصل إلى غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال مع الحرمان من الإستقدام لمدة 5 سنوات .
كما تعاقب تلك المنشآت بالتشهير ، فضلاً عن السجن للمدير المسؤول وترحيله عن المملكة إن كان وافداً .
وتواصل “الجوازات ” بياناتها التوعوية لبيان الحقوق والواجبات بما يحافظ على تطبيق الأنظمة ويحمي الجميع من مواطنين ومقيمين .
البارقي[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 55 دقيقة
مكاتب العقار كلها غير سعوديين ويعملون سماسره
ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 47 دقيقة
يا اخي العمالة السائبة تارسة المنشآت