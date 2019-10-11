بالفيديو.. نازح كردي عن أردوغان: شردنا وسرق أغراضنا

دمشق(صدى):

تحدث ” نازح كردي ” عن تضررهم الكبير؛ بسبب أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا.

وعن ذلك، قال ” النازح ” : ” تضررنا كثيرًا بسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فأطماعه كبيرة في سوريا، ويريد أن يستحوذ على العالم كله ” .

ووجه النازح الكردي، تساؤلآ خلال لقائه بقناة ” العربية ” قائلآ: ” أين الإنسانية من أردوغان.. هو شردنا وسرق أغراضنا، شو ذنب الأطفال والنساء ” .

وأضاف: ” مليون شخص في الخارج إلى أين يذهبون؟، هل هذا هو الدين؟، ما هذا الذي يفعل في أمة محمد (صلى الله عليه وسلم)؟ ” .